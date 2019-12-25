Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

- araçtan detay

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- kazadan detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Hadımköy-TEM Bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde 21.00 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hadımköy istikametine giden 34 PT 2814 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı görün diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik ise kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. (VB- MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı