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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı

Esenyurt’ta apartmana giren hırsızı vatandaşlar yakaladı

Hırsızın yakalanması

Polis Korkuluk Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızın arabaya bindirilmesi
-Çalınan korkuluklardan görüntüler
-Merdivenlerden görüntüler
-Apartman sakini röp.
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir apartmanın merdiven korkuluklarını çalan hırsız, bina sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Edinilen bilgiye göre olay, sabahın erken saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1799 sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 20’li yaşlardaki erkek şahıs, bir apartmana girerek merdiven korkuluklarını sökmeye başladı.
Gelen sesler üzerine panik yaşayan apartman sakinleri, bir şahsın merdiven korkuluklarının sökmeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine apartman sakinleri binanın giriş kapısını kilitleyerek hırsızın dışarıya çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı suç unsurlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. “Merdiven korkuluklarını çalıyordu” Olayı anlatan bir apartman sakini, “Apartmanımızın merdiven korkuluklarını çalan hırsızı komşularımızla birlikte yakaladık. Polis geldi, şahsı aldı. Şikayetçiyiz. Şahıs yabancı uyruklu. Geldiği yere gönderilsin” dedi.

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