-Araçlarla sokaklarda tur atması



( İSTANBUL ) Esenyurt'ta "Afrin" konvoyu- Afrin zaferi Esenyurt'ta sevinçle karşılandı İSTANBUL



- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'in kontrolünü sağlaması ardından Esenyurt’ta sokaklara çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Herakatı’nda dün sabah erken saatlerde Afrin’de kontrolü ele geçirdiğini açıklaması ile büyük sevinç ile karşılandı. Esenyurt Akçaburgaz’da araçları ile bir araya gelen onlarca vatandaş, İstiklal marşı okuyarak Mehmetçik’in aldığı zaferi kutladı. Akşam geç saatlere kadar caddede araçlarında ve ellerinde Türk bayrakları ile tur atan vatandaşlar daha sonra olaysız olarak dağıldı.

