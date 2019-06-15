Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta 6 yaşındaki kız 2. kattan düştü Haberi

Esenyurt'ta 6 yaşındaki kız 2. kattan düştü Haberi

Çocuğun ambulansa taşınması

Polis Hastane Market Küçük Kız Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-Röportaj

( İSTANBUL )- Annesi marketteyken camdan düştü İSTANBUL

- Esenyurt'ta annesi markete gittiği esnada 2'nci kattaki evlerinin camına çıkan minik kız metrelerce yüksekten yere düştü. Hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre olay, Çınar Mahallesi 1440 Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Nazlı Akgün(6)'ün annesi sabah saatlerinde markete gitti. Bu sırada uykudan uyanan minik kız evinin camına çıktı. Bir anda aşağıya düşen minik kızın sesini duyan komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evin önüne gelen minik kızın annesi gözyaşlarına boğuldu. Ambulans ile Nazlı Akgün hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası bir kadın ise olayı aktardı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı