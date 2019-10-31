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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta 5 kişiyi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi İzle

Esenyurt’ta 5 kişiyi silahla yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi İzle

Şüphelinin çıkışı

Akalan İnternet Kafe Cep Telefonu 

-Olayın cep telefonu görüntüsü
-Olayın arşivi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta internet kafede 5 kişiyi silahla yaralayan bir kişiyi de darp eden Kürşat T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir kafede geçtiğimiz günlerde “Sigara isteme” bahanesi çıkan tartışma sonrasında silahına davranan Kürşat T. 5 kişiyi silahla yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından Kürşat T. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı. Bugün emniyette işlemleri biten Kürşat T. adliye ye sevk edildi. (ECI-ZA-
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