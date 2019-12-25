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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın

- Yangından detay

Polis Nadan Harekete Geç Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-- alevlerden detay
-- itfaiye detay
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Alev alev yanan dairede kimsenin olmaması faciayı önledi İSTANBUL

- Esenyurt'ta 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks ev henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Mahallede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 705 Sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dubleks dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın en üst katındaki daire, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler camlardan dışarıya doğru çıktı. Dairenin yandığını gören mahalleli ve bina sakinleri paniğe kapılarak sokağa dökülerek itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İtfaiyenin söndürdüğü daire kullanılmaz hale geldi İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevredeki olası bir tehlikeye karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede kimsenin olmaması faciayı önledi Binadan duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yaptı. Daireye giren ekipler, yaptıkları incelemede bütün eşyaların yandığını ve dairenin tabanında yer yer çökmeler yaşandığını tespit etti. Öte yandan yangın esnasında dairede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Söndürme çalışmalarını tamamlayan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (VB- MB-
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