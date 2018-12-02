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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Esenyurt’ta 5 katlı binada korkutan yangın

- Esenyurt’ta 5 katlı binada korkutan yangın

Yanan daireden detaylar

Polis Bild Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-sokağa dökülen vatandaşlardan detaylar
-ambulans ve itfaiye ekiplerinden detaylar
-genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'da 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman boşluğundan diğer dairelere yayılan duman paniğe neden oldu. Yangın, Esenyurt Mehterçeşme mahallesi 1869 sokakta bulunna bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğundan binanın diğer dairelerine yayılan duman paniğe neden oldu. apartman sakinleri panikle binayı boşalttı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 4 kişi ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Yangında bodrum katındaki daire kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (ECI-
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