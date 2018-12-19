Esenyurt’ta 5 araçlı zincirleme kaza...Kazada hamile bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı

-Hamile kadına müdahale

-Alınan röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Esenyurt’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada şoka giren hafif yaralı hamile olduğu öğrenilen bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EV 7406 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fren yaptı. Kaygan zemin nedeniyle ticari aracın arkasındaki diğer 4 araçta duramayarak peş peşe çarptı. Kazaya karışan bir aracın içerisindeki 3 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı kadın için diğer araçtaki sürücülerde seferber oldu. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri yol güvenliğini alarak 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında hafif yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

