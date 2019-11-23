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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardı Haberi

Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı, ekipler mahsur kalan çocukları böyle kurtardı Haberi

Mahsur kalanlardan görüntü

Mahsur Kaldı Bebek 

-çocukları kurtarma çalışmaları
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı. Binanın üst katlarında yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu öğrenildi.
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