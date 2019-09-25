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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Esenyurt'ta 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddenin bulunması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Trol 

-Sergiden görüntü

( İSTANBUL )- Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı İSTANBUL

- Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde sonrasında soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 38 kilo 725 gram 'skunk' ele geçirdi. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen bir kişi tutuklandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerine bağlı motorize Yunus Ekipleri tarafından Esenyurt'ta şüphe üzerine bir kişi durdurularak kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde kişinin üzerinden 2 kilo 330 gram 'skunk' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Esenyurt Narkotik Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirmesi neticesinde bir eve daha baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında yapılan ev aramasında 38 kilo 725 gram daha çuvallara gizlenmiş uyuşturucu madde 'skunk' bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son zamanlarda yapılan operasyonlar ile uyuşturucuya neşter vurması ise dikkat çekti. (MD-YM
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