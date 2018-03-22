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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

-arşiv-

Polis Polis Merkezi Silahlı Kavga Kamera 

-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Olayın arşiv görüntüleri
-Ölenlerin fotoğrafları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt'ta dün yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli Ahmet B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşanmıştı. İddiaya göre bir süre önce kızının çalıştığı iş yerinde tartışma sonrası kovulması Ahmet B. tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Dün olay yerine giden Ahmet B., silahla gittiği iş yeri önünde çıkan kavgada İrfan ve Ömer Tepe kardeşleri öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra Ahmet B. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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