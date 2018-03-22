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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta 2 kişinin ölümünün şüphelisi olan şahıs adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 2 kişinin ölümünün şüphelisi olan şahıs adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye sevki

Silahlı Kavga Kamera 

--ARŞİV-
-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Olayın arşiv görüntüleri
-Ölenlerin fotoğrafları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt'ta dün yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan şüpheli Ahmet B. adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşanmıştı. İddiaya göre bir süre önce kızının çalıştığı iş yerinde tartışma sonrası kovulması Ahmet B. tarafından öfkeyle karşılanmıştı. Dün olay yerine giden Ahmet B., silahla gittiği iş yeri önünde çıkan kavgada İrfan ve Ömer Tepe kardeşleri öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs Ahmet B.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Ahmet B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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