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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı Video

Esenyurt’ta 11 araç zincirleme trafik kazasına karıştı Video

Kaza yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Araçların yoldan kaldırılmasından görüntü
-Yolun açılmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- 11 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı İSTANBUL

- Esenyurt'ta 11 aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 30 dakika boyunca kapalı olan yol araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı. Kaza, saat 03.30’da Esenyurt İlçesi Turgut Özal Mahallesi E-5 Kara yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs, yolun kaygan olması sebebiyle sürücülerinin kontrollerini kaybederek birbirine çarptı. Aynı yerde kazaların olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zeminin kaygan olması sebebiyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan yoldan sağladı. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.
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