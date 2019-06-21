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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi

Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin silahla rehin alındığı iddiası polisi harekete geçirdi

olay yeri

Polis Rehin Güvenlik Önlemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-polis ekiplernin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 1'i çocuk 6 kişinin yaşadıkları apartmanın giriş katında silahlı kişi yada kişilerce rehin alındıkları ileri sürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (ÖY-
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