Esenyurt'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

-Vatandaşlar

-Genel detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altına sığındı. Esenyurt'da aniden bastıran yağmur vatandaşları tedbirsiz yakaladı. Bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkanların tentelerinin altına sığındı. Bazı vatandaşlarda koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

