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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe’ye silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe’ye silahlı saldırı girişimi

Başkanın açıklaması

Polis Silahlı Saldırı İşportacı Makam Aracı Saldırı 

-Adamın gözaltına alınması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’ye Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda işportacı olduğu ileri sürülen kişiler tarafından tepki gösterilip makam aracına yönelik saldırı girişimi gerçekleştirildi.
Şahıs gözaltına alınırken, üzerinden silah şarjörü çıkarken, polis her yerde silahı arıyor. Olay Cumhuriyet Meydanı’nda yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe meydanda bulunan camiye, Cuma namazını kılmak için geldi. Başkan Alatepe Cuma namazında olduğu sırada kendisine gösterilen yerde satış yapmak istemediği ileri sürülen bir şahıs makam aracına doğru yöneldi. Şüpheli şahısın işportacı olduğu öğrenilirken şahıs meydanda bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ise bir adet silah şarjörü çıktığı öğrenildi.Öte yandan polis her yerde silahı arıyor. Konu ile ilgili namaz çıkışı açıklama yapan Başkan Alatepe, Esenyurt’ta vergisiz satış yapılamayacağını vurgulayarak,” Vergiyi vermeden gelip tahta açmalarını seyyar satıcılık yapmalarını istemiyoruz. İstememe sebebimiz ise halkımız. Neyi sattıkları belli değil. Kimsenin kimseye tahsis ettiği bir yer açık alanlarda. Meydan düzenlemesini bekliyoruz. Burada seyyar satıcı olmayacak. Bizde bunlara Türkiye’de olmayan bir şey yaptık. Seyyar satıcıların tamamına ücretsiz yer tahsis ettik. Buyurun gelin esnaf olun. İlk kiralarınızı biz ödemeye yaptık” dedi.

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