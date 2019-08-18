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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Esenler Otogarı’nda bayram dönüşü ‘taksi’ çilesi...Taksi sürücüsü polise rağmen yolcuyu almak istemedi Haberi

Esenler Otogarı’nda bayram dönüşü ‘taksi’ çilesi...Taksi sürücüsü polise rağmen yolcuyu almak istemedi Haberi

Taksicilerle polis arasındaki diyalog

Hafta Sonu Kamera Diyalog Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Taksicinin yolcuyu almak istememesi
-Yaşanan tartışmalar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşı polis bindirdi İSTANBUL

- Tatil dönüş yoğunluğunun yaşandığı Esenler Otogarı’nda bazı taksi sürücülerinin yolcu seçmesi tepkilere yol açtı. Gidilecek mesafeye bakarak yolcu seçen bazı taksi sürücüleri ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Görüntülerde bir taksi sürücüsünün polis ekiplerine rağmen yolcu almak istememesi bu kadarına da pes dedirtti. Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren İstanbulluların dönüşüyle Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogarda yoğunluk oluşturan bazı İstanbullular memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. İddiaya gidilecek yer konusunda yolcu seçen bazı taksiciler değişim bahanesiyle yolcu almak istemesi. Taksicilerin kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar yaşanan durumu cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği görülüyor. Taksi sürücüsünün ise ısrarla değişime gideceğin söyleyerek yolcuları almak istemediği görülüyor. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından sürücünün yolcuyu aldığı görülüyor. Yine bir başka görüntüde ise, taksilerin kendisini almadığını iddia eden yolcularla bazı taksiciler arasında tartışmaların yaşandığı görülüyor.
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