Esenler'deki feci olayın detayları ortaya çıktı

-kalabalıktan detay

-Olay yeri detay

-yerdeki cesetten detay

-olay yeri ekiplerinin çalışmaları

-Cenaze nakil aracının gelmesi

-Cesedin alınması

-Evden detaylar



( İSTANBUL - YENİ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL



- Esenler'de Suriyeli bir babanın cinnet getirerek eşini ve çocuklarını ağır yaralayıp ardından da intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Esenler'de tütün dükkanı işlettiği belirtilen 42 yaşındaki Ömer Mecid'in olay öncesinde eşiyle tartıştığı öğrenildi. Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında cinnet getiren Suriyeli bir baba eşini ve çocuklarını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti. Yaşanan feci olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cinnet getirerek kendini 5'inci kattan atan babanın isminin Ömer Mecid olduğu yaşanın ise 42 olduğu öğrenildi. Esenler'de tütün dükkanı işlettiği belirtilen Mecid'in olay öncesinde 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile tartıştığı bilgisi edinildi. 4-5 yıl önce Afrin'den Türkiye'ye taşındıkları öğrenilen çiftin 11 yaşındaki oğullarının isminin Can Mecid olduğu, 9 yaşındaki kızlarının isminin ise Jin Mecid olduğu tespit edildi. Yaşanan feci olayda ağır yaralanan Midya Şeyh Mohammad ile çocuklarının tedavisi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

