Esenler'de trafik kazası: 1 yaralı - İSTANBUL İzle
- Otogar Bağlantı Yolu - Olay yerine gelen itfaiye ekipleri - Kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması - Yaralının sedye ile ambulansa götürülmesi - Kazaya karışan kamyonet ve kamyondan görünüm İstanbul 'daki trafik kazasında bir kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de, kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.Otogar Bağlantı Yolu'ndan Ankara istikametine giden Mert Karabıçak yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 17 KH 941 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı kamyona arkadan çarptı.Çarpma sırasında asılı kalan kamyonet, öndeki aracın arkasında bir süre sürüklendi.Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Karabıçak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü, ambulansla hastaneye kaldırdı.
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