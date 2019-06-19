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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler’de şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı

Esenler’de şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu: 35 gözaltı

Özel harekat polisinden görüntü

Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Narkotik Operasyonu Harekat Polisi Şafak Vakti 

-Evlere girerken görüntü
-Polis helikopterinden görüntü
-Sokakta alınan önlemler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler’de 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 35 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Nene Hatun Mahallesinde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.
35 kişi gözaltına alındı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 35 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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