Esenler’de Peygamber Efendimize 8 farklı dilde yazılan şiirler okundu

-Naat-ı şeriflerin okunması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen "Mevlid Kandili" nedeniyle 8 ülkenin gençleri, kendi dillerinde okuyacakları naatlarla Resulullah'ı anlattı. Esenler Belediyesi, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla, "4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" programını düzenledi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bangladeş, İran, Mısır, Tanzanya ve Türkmenistan'dan öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam’a duydukları sevgiyi öğrencilerin kendi dillerinde okudukları naat-ı şeriflerle devam etti. 8 farklı dilde okunan naat-ı şerifler dinleyenleri duygulandı. Gecenin sonunda Şair Dursun Ali Erzincanlı sahneye çıkarak menkıbeler anlattı ve Peygamber Efendimiz için şiirler seslendirdi. “Ne demek istediklerini hissedeceğiz” Esenler Belediyesi ile birlikte bu yıl 4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi’ni düzenlediklerini ifade eden UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, “Bu gün Mevlid-i Şerifin yıl dönümü olması nedeniyle bir araya toplandık. 8 farklı ülkeden naat-ı şerif okuyacak arkadaşlarımız. Naat-ı şerif Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam’a yazılan şiirlere denir. İslam coğrafyasında sayısız şekilde naat-ı şerif yazılmıştır. 8 farklı ülkeden gelen arkadaşlarımız kendi dillerinde yazmış oldukları naat-ı şerifleri bizlere okuyacaklar. Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz ama aynı dinin ve ümmetin mensupları olarak onların ne demek istediklerini hissedeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

