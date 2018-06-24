Esenler'de otomobilin çaptığı yaya öldü - İSTANBUL
- Kaza yerinden detaylarEsenler'de otomobilin çaptığı yaya öldüİSTANBUL (AA) - Esenler'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda Mahmutbey istikametine giden Yılmaz D. yönetimindeki 34 JEJ 50 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan kişiye çarptı.Çarpmanın etkisiyle ismi henüz öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki kişi, sürüklendi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık personeli yaptığı incelemede, üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan sürücü Yılmaz D. ise emniyete götürüldü.