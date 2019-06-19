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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Esenler'de Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenaze namazından görüntü

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 

-Dua edilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Esenler Dörtyol Merkez Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz öncesi bazı vatandaşlar Muhammed Mursi için slogan attı. Namazın ardından Muhammed Mursi için hep birlikte dualar edildi.
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