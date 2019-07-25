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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenler’de korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi Video

Esenler’de korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi Video

alevli cep telefonu görüntüsü

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-olay yerinden görüntü itfaiye
-itfaiye ekiplerinin çalışması
-vatandaşların izlemesi
-etkilenen vatandaştan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler Fatih Mahallesi’nde 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan ev sakinlerinden bir kişi dumandan etkilendi. Olay, Esenler Fatih Mahallesi 203 Sokaktaki 4 katıl binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sakinleri, binadakileri durumu söyleyerek, tahliye oldu. Bu sırada yükselen alevlere müdahale etmeye çalışan ev sakinlerinden bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun olmaması için sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alarak, tedavi etti. Daha sonra inceleme yapan itfaiye ekipleri, evde ve üst evin balkonunda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan yangını gören vatandaşlar paniklerken, bazı vatandaşlar da pencerelere çıkıp yangını izlediği görüldü.

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