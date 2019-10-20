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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı - İSTANBUL

Esenler'de kamyon devrildi: 1 yaralı - İSTANBUL

- Devrilen kamyondan görüntüler - Belediye ekiplerinin yola yayılan yağ üzerine toprak atmaları - Devrilen kamyonun vinç yardımıyla düzeltme çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Esenler'de devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi Tekstilkent Köprüsü Batışehir istikametinde ilerleyen Suriye uyruklu Muhammed Nasır'ın kullandığı 34 CER 248 plakalı hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi.Devrilmenin etkisiyle sürücü Nasır yaralanırken, kamyondaki hafriyat her iki şeride savruldu.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Nasır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle köprüde aksayan trafik ulaşım kamyonun kaldırılması ve hafriyatın temizlenmesinin ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane İpekyolu Sağlık Ekipleri 

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