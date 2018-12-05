Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler'de kadınlar yemekleriyle yarıştı - İSTANBUL

Esenler'de kadınlar yemekleriyle yarıştı - İSTANBUL

- Yarışmadan görüntüler - Ramazan Bingöl'ün açıklaması - Fatma Dönmez ile röportaj - DetaylarEsenler'de kadınlar yemekleriyle yarıştı - Esenler Belediyesince düzenlenen yemek yarışmasında, ilçede yaşayan 17 kadın yöresel yemekleriyle hünerlerini sergiledi - TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl: - "Mutfak kültürünü kaybetmiş bir toplum birçok değerini kaybeder ama Allah razı olsun sizin gibi değerli ablalarımız bu güzel yemekleri yapıp yaşatıyorsunuz. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza da öğretin"İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesince Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında, ilçede yaşayan 17 kadın yöresel yemekleriyle hünerlerini sergiledi.Esenler Belediyesi Dere Torun Yaşam Merkezinde düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" etkinliğinde ilçe sakini kadınlar, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları yöresel lezzetlerle yarıştı.Etkinlik öncesinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yarışmacılara başarılar dileyip, yemeklere ilişkin bilgi almasının ardından, yöresel lezzetler jüriye sunuldu.Aralarında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün de bulunduğu jüri üyeleri yarışmacıların sunumlarını değerlendirerek puan verdi.Bingöl, sunumlar öncesi yaptığı konuşmada, yöresel lezzetlerin nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Yemek önce göze hitap etmeli ki iştahı açılsın insanların ve yeme arzusu doğsun. Buradaki yemeklerin de hepsinin görüntüsü çok güzel. Bundan daha önemlisi de gelecek nesillere bu yemekleri aktarmamız. Bir toplum kültürünü kaybederse her şeyini kaybeder. Kültürün de en temel olayı mutfak kültürüdür. Mutfak kültürünü kaybetmiş bir toplum birçok değerini kaybeder ama Allah razı olsun sizin gibi değerli ablalarımız bu güzel yemekleri yapıp yaşatıyorsunuz. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza da öğretin."Puanlama sonucunda Çanakkaleli 69 yaşındaki Fatma Dönmez "hurma tatlısı" ile birinci olurken, Sinoplu Hüsniye Özdemir de "ıslama" ile ikinciliğe değer bulundu.Dönmez, yarışmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yöreme ait bir tatlı yaptım. Çok sevinçliyim. Mutluyum. Bir yarışma daha olsa yine katılırım." diye konuştu.
Etkinlik, birinci ve ikinciye çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.

Yarış Yemek Yarışması Muhabir Akkale İçli Köfte 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı