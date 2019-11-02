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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenler’de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

Esenler’de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

- çöp kamyonu detay

Ağaçlı Polis Merkezi Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Ambulans detay
-- kalabalık detay
-- genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler'de sokaktan geçen bir çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde can verdi. Kadının yakınları ve mahalle sakinlerinin linç etmek istediği sürücü, polis ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Olay, saat 21.45 sıralarında Esenler Gazipaşa Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen çöp kamyonunu fark etmeyen Zeynep Karaağaçlı (55), sürücünün de fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zeynep Karaağaçlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çöp kamyonu sürücüsün mahalleliden polis kurtardı Kamyon sürücüsü, araçtan indiği sırada kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü kalabalığın elinden kurtararak güçlükle çıkarttı. Kalabalığın elinden kurtarılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının yakınları çöp kamyonunu taşladı Çöp kamyonunun sürücüsü olay yerinden alınarak polis merkezine götürülürken, Zeynep Karaağaçlı’nın yakınları ve mahalle sakinleri kamyonu taşladı. Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın cesedi savcılık talimatıyla ambulansla olay yerinden kaldırılarak Hastanenin morguna kaldırıldı.
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