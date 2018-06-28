Esenler'de bir kişiyi yaralayarak 1 milyon 200 bin TL gasp eden şahıslar yakalandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenler'de hafriyat şirketinde çalışan iki kişiden birini yaralayarak araçlarında bulundan 1 milyon 200 bin TL'yi gasp eden zanlılar, polis ekipleri tarafından Başakşehir'de yakalandı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri paraları bulmak için çalışma başlattı. Olay, 13 Haziran günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, bir hafriyat şirketinin mali işleriyle ilgilenen H.A ve S.K isimli iki çalışan Bağcılar’daki bankadan 1 milyon 200 bin TL çekerek Esenler’e doğru hareket etti. Çalışanlar seyir halindeyken Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde araçla önünü kesen maskeli 3 kişi H.A isimli çalışanı yaralayarak, araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak uzaklaştı. Yaşadığı şoku atlatan S.K. isimli kadın çalışan ise önce sağlık ekiplerine ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı H.A. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı H.A. hastaneye kaldırılırken, İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandıkları plakası çalıntı olan aracın kiralık olduğu belirledi. Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis ekipleri yakalamak için takip başlattı. Yapılan takibin ardından Seyfullah D. (25) Erkan Ö. (26) Celal Ş. (40) Bağcılar ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise soygunda çalınan 1 milyon 200 bin TL bulunamadı. Polis ekipleri kayıp paranın peşine düşerken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

