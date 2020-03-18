Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü - İSTANBUL
- Yanan çatının görüntüleri (Vatandaş Kamerası) - Olay yerinden görüntülerEsenler'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.
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