Esenler'de bazı caddelerde sular birikti

-ekiplerden görüntü

-araçlardan görüntü



( İSTANBUL )- Ekiplerin rögarı temizleyip kapakları açmasıyla trafik normale döndü İSTANBUL



- Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul’da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Esenler’de oluşan su birikintisi ekiplerin rögarın içini temizlemesi ve kapakların açmasıyla çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Kısa sürede etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki caddelerde su birikintileri oluştu. Yağmura yolda yakalanan sürücüler itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Su birikintisinin yaşandığı caddeye gelen ekipler rögarın içini temizleyip kapakları açtı. Yapılan çalışma sonrasında suyun çekilmesiyle birlikte trafik akışı sağlandı.

