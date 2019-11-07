Esenler'de 8 Farklı Dilde Peygamber Efendimize Yazılan Şiirler Okundu

-Başkanın konuşması

-Röportajlar

-Şiirlerin okunması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen "Mevlid Kandili" nedeniyle 8 ülkenin gençleri, kendi dillerinde okudukları naatlarla Hazreti Muhammed’i anlattı. Esenler Belediyesi, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla, "5. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" programı düzenledi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, Okul müdürleri, öğretmenler, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Almanya, Doğu Türkmenistan, Senegal, Endonezya ve Kazakistan’dan öğrenciler ile aileler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Peygamber Efendimize duydukları sevgiyi öğrencilerin kendi dillerinde okudukları naat-ı şeriflerle devam etti. 8 farklı dilde okunan naat-ı şerifler dinleyenleri duygulandırdı. Öğrenciler Peygamber Efendimiz için şiirler seslendirdi. Gecenin sonunda 4 kategoriden oluşan yarışmada birinci olan öğrencilere çeyrek altın ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de gram altın verildi.

“Diller farklı olsa da duygularımız aynıydı” Medeniyetin Naat-ı Şerifler büyük bir parçası olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, “Bizim medeniyetimizin, sanatımızın ve edebiyatımızın Naat-ı Şerifler büyük bir parçasıdır. En güzel şekilde tarih boyunca Peygamber Efendimiz için hazırlanmıştır. Bu gece diller farklı olsa da duygularımız aynıydı. En güzel Naat-ı Şerif’leri Endonezya’dan, Bosna Hersek’ten, Türkmenistan’dan, Almanya’dan ve birçok ülkeden dinledik. Ne kadar büyük bir medeniyetin parçası olduğunu gördük ve gurur duyduk” dedi.

“Öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum” Esenlerdeki bütün okulların katıldığını ifade eden Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah’ın 1447’nci yıl dönümü sebebiyle bir aradayız. Esenlerdeki bütün okullarımızın iştirak ettiği ve öğrencilerimizin yoğun bir şekilde Kuran-ı Kerim okuma yarışmaları, Peygamber Efendimize mektup yazma yarışması ve çocuklarımızı dilinden, gönlünden yazılan mektuplar, Hadisi şerifleri en güzel şekilde ezberleyen çocuklarımızın katıldığı çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu akşam burada bulunan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Ben kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.





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