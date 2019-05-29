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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler'de 2 ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Esenler'de 2 ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

olay yeri

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-kazaya karışan araçlar
-olay yerinde yapılan ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler'de lastiği patlayan bir ticari minibüsün kontrolden çıktı. Bir anda karşı şeride geçen minibüs ile seyir halindeki bir başka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Araçların içinde sıkışan 2 minibüsün de şoförleri itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Esenler 100. Yıl Mahallesi Batışehir İstoç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir ticari minibüsün lastiği patladı. Patlamanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kontrolden çıktı. Bir anda karşı şeride geçen lastiği patlamış minibüs ile seyir halindeki bir başka ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 2 minibüsün de şoförleri araçların içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan şoförleri araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, 2 araçta da büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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