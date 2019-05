- Esenler'de 15 ülkeden yetim çocuklar iftarda buluştu

-Çocuklardan görüntü

-Ezan okunması ve oruçların açılması

-Tevfik Göksu röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 15 farklı ülkeden 100 yetim çocuk ve aileleri, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında bir araya gelip birlikte oruç açtı. Esenler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan'ın 15. gününde en anlamlı iftar sofralarından birisine daha ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) kararıyla 2014 yılından bu yana Dünya Yetimler Günü olarak kutlanan Ramazan'ın 15. gününde Azerbaycan, Bosna, Filistin, Lübnan, Makedonya, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Etiyopya, Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, Doğu Türkistan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden yetim çocuklar ve aileleri Esenler'deki yetim kardeşleri ile aynı iftar sofrasında bir araya geldi. “Yetimler bizim baş tacımız” Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel iftarda Senegalli Hamid Hamidou’nun ezanı okumasıyla birlikte iftara katılanlar oruçlarını açtı. İftara Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Esenler’de gelenek haline gelen iftar hakkında konuşan Başkan Göksu, “Ramazan ayının 15. günü yetimler günü olarak anılıyor ve dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir gün. Biz de, her ramazanda dünya yetimler günü çerçevesinde dünyanın değişik ülkelerinden yetimleri buraya davet ediyoruz. Çocuklarımızla beraber aynı sofrayı paylaşıyoruz. Biz de ‘şehir’ dediğimiz üç kelimedir. Yetimin başını okşayan, yoksula yardım eden, yolda kalanın elinden tutan. Biz şehrimizde yetimlerin başını okşarken, dünyanın değişik yerlerindeki yetimlerle aynı sofrayı paylaşarak bu coğrafyanın temel karakterini tarihte yerine getirdik bugün de yerine getiriyoruz. Yetimler bizim baş tacımız.” dedi.

(SA- ÖY-