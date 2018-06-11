Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu - Detaylar - İSTANBUL
- "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programının olduğu alandan görüntü - Hafız Abdurrahman Bozan'ın Kur - an tilaveti - Drone görüntüleri - Alandan detay - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından görüntülerİSTANBUL - Kadir Gecesi, Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 100 bini aşkın kişinin katıldığı programla idrak edildi. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" için vatandaşlar Dörtyol Meydanı'na akın etti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.