Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu - Detaylar - İSTANBUL

Esenler'de 100 bini aşkın kişi dua için buluştu - Detaylar - İSTANBUL

- "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" programının olduğu alandan görüntü - Hafız Abdurrahman Bozan'ın Kur - an tilaveti - Drone görüntüleri - Alandan detay - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından görüntülerİSTANBUL - Kadir Gecesi, Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 100 bini aşkın kişinin katıldığı programla idrak edildi. Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" için vatandaşlar Dörtyol Meydanı'na akın etti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.

İlgili Foto Galeriler
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı