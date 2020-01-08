Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun acı günü



- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 22. dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun annesi Fatma Göksu, son yolculuğuna uğurlandı. Gölbaşı Günaydın Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 22.Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Göksu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Batman Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze Namazı 22. Dönem AK Parti Milletvekili olan Mahmut Göksu kıldırıldı. Eski Milletvekili Göksu “Dünyada her şey fani kalıcı olan yaptığımız iyiliklerdir. Annemiz duasıyla, merhametiyle ve şefkatiyle bizi her zaman kucakladı. İnşallah yüce Allah bizi annemizle cennetinde buluşturur” diye konuştu.

Cenaze namazı sonrası Gölbaşı ilçesi Göl Kuzu Mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedildi. (KA-SD-



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