Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor İzle

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor İzle

- Otogar girişinden genel ve detay görüntü

-- Oluşan uzun otobüs kuyruğundan görüntü
-- Eşyalarını alıp yola devam edenlerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayram tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların geri dönüşüyle birlikte Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarının giriş bölümünde otobüs yoğunluğu oluşmaya başladı.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşlar İstanbul’a geri dönmeye başladı.
Pazartesi günü başlayacak olan mesaiye yetişmek için yollara düşen vatandaşlar Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu. Anadolu'nun farklı yerlerinden gelen yolcu otobüsleri otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturarak trafiğin yoğunlaşmasına sebebiyet verdi.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı