Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenboğa'da 'kaçak saç ekim malzemesi' ele geçirildi - ANKARA

Esenboğa'da 'kaçak saç ekim malzemesi' ele geçirildi - ANKARA

Esenboğa'da "kaçak saç ekim malzemesi" ele geçirildi - ANKARA - Esenboğa'da "kaçak saç ekim malzemesi" ele geçirildi - Esenboğa Havalimanı - Güvenlik kontrolleri - Operasyonda ele geçirilen kaçak saç ekim malzemelerinden detaylarEsenboğa'da "kaçak saç ekim malzemesi" ele geçirildi - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen, standartlara aykırı 5 bin 915 adet saç ekim malzemesi ele geçirildiANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yapılan 3 farklı operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen ve saç ekim operasyonlarında kullanılan standartlara aykırı 5 bin 915 adet malzeme ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde saç ekim operasyonlarıyla bu operasyonlarda kullanılan malzemelerin ithalat verilerinde bazı tutarsızlıklar tespit edildi.Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı araştırma, bu malzemelerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiğini ortaya çıkardı.Şüpheli kişiler ve firmalar belirlenerek takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirdiği 3 farklı operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve saç ekiminde kullanılan tıbbi malzemeler ele geçirildi.Almanya, Güney Kore ve ABD'den gelen şüphelilerin bagajlarında yapılan aramalarda, saç ekim anestezi cihazı, saç ekim kalemi, saç ekim iğnesi, mercek, mikro motor cihazı, gözlük bareti, saç kesim bıçağı ve cımbızdan oluşan toplam 5 bin 915 adet tıbbi malzeme bulundu, bu malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi.Yapılan ön incelemelerde, üreticileri belirsiz saç ekim malzemelerinin standartlara uygun olmadığı ve içeriklerinde insan sağlığına verdikleri zararlardan dolayı yasaklanan bazı kimy

Kaçak Tıbbi Malzeme Ercek Saç Ekimi Tutarsızlık 

İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı