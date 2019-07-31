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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Eşek Sahibiyle Şarkı Söyledi

- Eşek Sahibiyle Şarkı Söyledi

eşek ve sahibinin şarkı söylemesi

(CAROLINA) - Eşek sahibiyle şarkı söyledi CAROLINA

Lyon Müzikal 


- ABD’nin Güney Carolina eyaletinde sahibiyle şarkı söyleyen eşek viral oldu. Güney Carolina'da Travis Kinley adlı adam eşek ve atıyla şarkı söyleyerek viral oldu. Aslan Kral müzikalinin meşhur şarkısını söyleyen eşek ve sahibinin videosu 2 milyondan fazla kez izlendi. Hayat Döngüsü (Circle of Life) adlı şarkıyı söyleyen ikili gündem oldu.
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