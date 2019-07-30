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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Esed rejiminin saldırısında bacaklarını kaybeden çocuk yardım bekliyor (1) - İDLİB

Esed rejiminin saldırısında bacaklarını kaybeden çocuk yardım bekliyor (1) - İDLİB

- Saldırılarda iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Taha Süleyman - Abisinin Taha Süleyman'a günlük işlerini yapmasında yardımcı olması - Taha Süleyman'ın evinin önünde arkadaşları ile top oynaması - Taha Süleyman ile röportaj - Esed rejiminin İdlib 'deki saldırılarında iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Taha Süleyman, ayağa kalkıp yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor - Süleyman: - "Hala ayaklarımın varlığını hissediyorum hareket ettirmeye çalışıyorum ama olmuyor" - "Bazen ailem, arkadaşlarım beni çağırıyor kalkıp yanlarına gitmek istiyorum ama yapamıyorum" - "Tekrardan yürüyebilmek ve hayallerimi gerçekleştirmek için protez takılmasını istiyorum"BAB (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib 'e yönelik saldırılarında geçen yıl iki bacağını ve kardeşini kaybeden Taha Süleyman, yeniden yürüyebilmek için protez bacak yardımı bekliyor.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Maarratunnuman ilçesinde yaşarken geçen yıl Esed rejiminin hava saldırısında kardeşini ve iki bacağını kaybeden 14 yaşındaki Süleyman, Maarratunnuman'a saldırıların artmasıyla İdlib 'in Kille köyüne yerleştikten bir süre sonra ailesiyle Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'a göç etmek zorunda kaldı.Bab'a yerleştikten sonra babasını kalp krizi sonucu kaybeden Süleyman, ağabeyinin yardımıyla ihtiyaçlarını gideriyor.Günün büyük bölümünü evde geçiren Süleyman, protez bacaklarla yürümek istiyor.Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayaklarımı kaybettiğim gün Esed rejiminin saldırıları çok şiddetliydi, uçak sesini duydum, bayılmışım gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Annemi ve kardeşlerimi görünce ayağa kalmak istedim. Annemi görmek istediğimde ayağa kalkmak istedim ancak yapamadım. Ayaklarımın kesildiğini ve bir kardeşimin saldırıda hayatını kaybettiği söylediler." diye konuştu.

Hava Saldırısı Muhabir Kalp Krizi Protez Bacak Saldırı 

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