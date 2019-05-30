Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü - İDLİB
- Saldırı sonrası enkaza deönen evden detaylar - Enkaz kaldırma çalışmasından detaylar - Sivil Savunma ekiplerinin yaralıları çıkartması - Aile yakınlarının üzüntüsüİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi. 5 Kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bir bina harabeye döndü. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki siviller, arama kurtarma çalışması başlattı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım