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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü (3) - İDLİB Haberi

Esed rejiminin hava saldırılarında 5 sivil daha öldü (3) - İDLİB Haberi

- Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalan yaralıları çıkarma çalışmasından detaylar - Enkaz altında kalan sivilin çığlıklarından detaylar - Enkazdan küçük çocuğun çıkartılmasıİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki Marratinnuman ilçesine hava saldırısı düzenledi.
5 Kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, bir bina harabeye döndü. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki siviller, arama kurtarma çalışması başlattı.

Hava Saldırısı Harabe İdlib Rejim Saldırı 

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