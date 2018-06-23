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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Esed rejiminin Dera'ya saldırıları yeni göç dalgası başlattı - DERA Haberi

Esed rejiminin Dera'ya saldırıları yeni göç dalgası başlattı - DERA Haberi

- Golan Tepeleri sınırına göç eden Suriyeliler havadan drone görüntüleri - Kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çadırlarda yaşam mücadelesi vermesi - Dera 'da bulunan 45 yaşındaki Um Fatma ile röportaj - Dera 'yı saldırılar yüzünden göç eden Ebu Muhammed ile röportajDERA/ANKARA - MUHAMMED MİSTO/ÖMER KOPARAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi İranlı güçlerin, ülkenin güneyindeki Dera 'ya başlattıkları geniş çaplı operasyonun sonucu bombardımanlardan kaçan on binlerce sivil, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri sınırına göç ediyor.Esed rejimi ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneyinde Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Dera 'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, saldırıların başlamasının ardından, binlerce aile Dera 'nın kuzey ve doğu kırsallarından kaçarak ülkenin güneyinde nispeten daha güvenli olan sınır hatlarına yöneldi.AA'nın havadan çektiği görüntülerde, onlarca ailenin, göç ettikleri bölgelerde yerleşimin olmaması nedeniyle kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda sıcak havalardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, içecek su ve kalacak yer bulmakta zorluk yaşıyor.

Yaşam Mücadelesi Muhalifler Muhabir İsrail Saldırı 

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