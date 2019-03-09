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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esed rejiminden İdlib'e yoğun bombardıman - İDLİB

Esed rejiminden İdlib'e yoğun bombardıman - İDLİB

- İdlib 'in Serakib ilçesine düzenlenen hava saldırısı sonrası bir binadan yükselen dumanlar - Hava saldırısında ölen bir kişinin naaşının taşınması ve ambulansa konulması - Hava saldırısı sebebiyle bölgede oluşan hasarın incelenmesi Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib 'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor. İdlib 'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

Hava Saldırısı İran İdlib Saldırı Yükselen 

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