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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 5 ölü

Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 5 ölü

- Hava saldırısının düzenlendiği İdlib 'in doğu kırsalındaki Cercenaz beldesi - Hava saldırısının ardından beldedeki yola saçılan roket kalıntıları, okul eşyaları ve yerdeki kan izleri - Hava saldırısının ardından kullanılamaz hale gelen bir evden görüntüler - Belde sakini Faiz ed - Duğeym ile röportajSuriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib 'in doğu kırsalındaki Cercenaz beldesinde çok sayıda okulun bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlediği belirtildi.Saldırının ardından yaşananları Anadolu Ajansı'na anlatan belde sakini Faiz ed - Duğeym,"Büyük bir patlama sesi duyduk ve saldırının nerede olduğunu anlamak için çıktık. Beldedeki okulun vurulmuş olduğunu görünce çocukları kurtarmak için koştuk. Ulaştığımızda okuldan çıkan öğrencilerden bazılarının hayatını kaybettiğini gördük. Saldırı okulu hedef almasına rağmen çok şükür ki roket binanın önüne denk geldi, Allah diğer öğrencileri korudu" dedi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler ) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin çıkış saatinde Cercenaz beldesine saldırı gerçekleşti. Saldırıda aralarında iki öğrenci ve 3 kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti." dedi.
17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana, rejimin saldırılarında toplam 32 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

Muhalifler Kış Saati Roket Saldırısı Patlama Sesi Öğrenciler 

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