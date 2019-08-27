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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü - İDLİB

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 6 ölü - İDLİB

- Bölgeden dumanların yükselmesi - Bölgedeki bazı binaların yıkılması - Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından arama ve kurtarma çalışmaları - Sivil savunma ekibi yetkilisinin açıklaması - Enkaz altından çıkarılan yaralıları ambulansa taşınmasıİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi.Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, bugün, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Kefrenbil ilçesi, Cercenaz beldesi ve Tel Mennis köyüne hava saldırıları gerçekleştirdi.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda İdlib 'in güney kırsalındaki Maar Şurin'de 4, Tel Mennis köyünde 1 ve Kefrenbil ilçesinde 1 sivil olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumSuriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib 'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib , rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

İç Savaş Gözleme Muhalifler İdlib Saldırı 

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