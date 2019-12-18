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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - İDLİB

Esed rejiminden İdlib'e hava saldırısı: 2 ölü - İDLİB

- Beşşar Esed Rejimine ait helikopterin varil bombası atma anı - Saldırı anından detaylar - Bölgeden dumanların yükselmesiİDLİB (AA) - Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde aralarında bir pazar yerinin de bulunduğu çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi.Rejim uçakları Maaretinuman ilçesi, Cercenaz beldesi, El Gadafa, Maarşurin, Maarşimarin, Han Sübül, Bebbila, Tuh, Katra ve Şara köylerine saldırı düzenledi.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Maaretinuman ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da söz konusu ilçe ile Maarşimşe, Tel Mennis, Deyr Şarki, Birnan, Hiraki, Merdih ve İcaz köylerini vurdu.Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Esed rejimi ve Rusya, kasım ayı başından bu yana Halep'i Şam'a ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ile M5 karayolları arasında yer alan sivil yerleşimlere havadan ve karadan sistematik saldırılar düzenliyor.

Karayolları Gözleme Muhalifler Helikopter Saldırı 

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