Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Esed rejiminden İdlib'e 'beyaz fosfor'lu saldırı - İDLİB

Esed rejiminden İdlib'e 'beyaz fosfor'lu saldırı - İDLİB

Esed rejiminden İdlib 'e "beyaz fosfor"lu saldırı - İDLİB - Temaniye beldesine atılan beyaz fosforlu bomba saldırısından detaylarİDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne silah olarak kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib 'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.
AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.Temaniye beldesi, rejim güçlerinin yıl başından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltıldı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor.Rejim, beyaz fosfor bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.

Muhabir Emaniye Uluslararası Fosfor Bombası Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı