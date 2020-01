- Escobar'a özenen Ukraynalı sigara kaçakçılarına operasyon - Sigara kaçakçılığında kullanılan AN 2 tipi uçağa el konuldu

- Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sigara kaçakçılığında kullanılan AN 2 tipi uçağa el konuldu. Dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar gibi uçakla kaçakçılık yapan şahıslar ise gözaltına alındı. Ukrayna'nın İvana Frankovsk Bölgesi'ndeki Kolomyia şehrinde Ukrayna Sınır Güvenliği Servisi ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Romanya üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine AN 2 tipi uçakla uzun süredir sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından uçuşların nasıl gerçekleştirildiği ve teslimatın hangi noktalara yapıldığının netleştirilmesine yönelik soruşturma başlatılırken, şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Söz konusu olay, dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın uçakla gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine benzetildi. Öte yandan 2017 ve 2018 yılında yine aynı AN 2 tipi uçak ile sigara kaçakçılığı denenmiş ancak şahıslar güvenlik güçlerince yakalanmıştı.



loading...