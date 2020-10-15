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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş iş sahibi oldu

ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş iş sahibi oldu

adaylar

Sağlık Çalışanları Şili Zabıta 

-belge doldurmaları
-röportaj
-genel ve det

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), ilçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, özel bir şirketin 400 kişilik işe alım mülakatlarını tamamladı. Pandemi sürecinde istihdam sağlama çalışmalarına devam eden ESBİM, ilçede faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe alım sürecini başlatarak, 400 kişinin mülakatını tamamlayıp işe yerleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri alanda hazır bulundu. Firma yetkililerin vatandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar sonucunda adaylardan uygun bulunan 400 kişi işe yerleştirildi. “Başkanımız iş arayan vatandaşlara umut oluyor” Mülakatlarda önce sağlık diyerek pandemiyle ilgili gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt, iş arayan vatandaşlarımıza umut oluyor. Bugün de kısmetse 400 tane vatandaşımızın evinde çorbası kaynayacak. Bu da bizlere onur ve gurur veriyor. ESBİM olarak bu işi sürekli hale getirdik. İlçemizdeki firmalarımız sağ olsunlar bizden personel teminlerini sağlıyorlar. Bu da Esenyurt Belediyesi’nin doğru iş yaptığını gösteriyor. Tercih edilmek çok güzel” dedi.
Mülakatlarda sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyuldu Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir firmaya alınacak 400 kişi için yapılan mülakatlar, Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapıldı. Korona virüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı. (HK-
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