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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Esat Kabaklı sanat hayatında 50. yılını kutluyor

Esat Kabaklı sanat hayatında 50. yılını kutluyor

Kabaklı'nın türkülerini seslendirmesi

Sanat Yılı Gesi Allah 

-Sahneden, konser alanından genel, detay görüntüler
-Kabaklı'nın 50 sanat yılı ve yeni albümüyle ilgili konuşması
-Vali Varol'un plaket ve çiçek vermesi

( AMASYA ) AMASYA

- Türk Hak Müziğinin usta sanatçısı. 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında Yavuz Selim Meydanı'nda konser veren 64 yaşındaki Kabaklı, sazını göstererek “50. yılımı kutluyorum dostlar. 1968, bu garip benim kucağımda. Sahnede çalıp söylüyoruz. 2018 halen kucağımızda” dedi.
Yeni albümünün hazırlığını yaptığını anlatan Esat Kabaklı, “Bugünlerde okumaya gireceğim. Müzikler bitti. Yeni çıkan albümde bayağı güzel eserlerimiz olacak. Haberiniz olsun. Malazgirt ile ilgili, memleketimizin bölünmezliğiyle ilgili inşallah vatan, millet, bayrak diyeceğiz” diye konuştu.
'Bil oğlum' adlı eserinin yanı sıra çok sayıda türküyü seslendiren Kabaklı’ya Amasya Valisi Dr. Osman Varol tarafından içinde Amasya Genelgesi’nin yazılı olduğu plaket ve çiçek verildi.
(MÇ-SLH-
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